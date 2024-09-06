Не подмена МИД. Корниенко объяснил, чем займется "министерство возвращения украинцев"

"Министерство возвращения" будет работать в первую очередь с теми украинцами, которые были вынуждены временно выехать из страны. Оно будет заниматься улучшением условий их жизни.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Он отметил, что пока не может сказать, когда появится "министерство возвращения" и кто его возглавит. Для этого необходимо найти подходящего кандидата.

По словам Корниенко, создание такого ведомства является масштабной задачей. При этом "министерство возвращения украинцев" является техническим названием и оно может называться по-другому.

"Заниматься оно будет работой с украинцами за рубежом, прежде всего теми украинцами, которые временно вынуждены были покинуть свои дома. Сейчас мы видим тенденцию, что эта временность может стать постоянной и нам как стране не хотелось бы этого. Мы бы хотели создать условия, чтобы сейчас им было там комфортнее лучше работать, жить и с большей охотой хотеть возвращаться", - добавил он.

Также, как отметил первый заместитель главы ВР, одна из идей, которую озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, заключается в том, чтобы у министерства были представительства в местах, где больше всего украинцев. Речь идет о Варшаве, Берлине и других столицах.

Корниенко обратил внимание, что это не будет подменой Министерства иностранных дел и консульств.

Такое ведомство, по его словам, должны поддержать в мире и, в частности, в ЕС, поскольку оно будет "выравнивать определенные дисбалансы", которые накопились в странах-партнерах из-за большого количества украинских беженцев.

Корниенко допустил, что парламентариям придется вносить определенные изменения в законы. В частности, открыта дискуссия о множественном гражданстве.

"Я думаю, мы будем эту дискуссию продолжать, потому что очень важный аспект как раз в вопросе и возврат тоже", - добавил он.