ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не подмена МИД. Корниенко объяснил, чем займется "министерство возвращения украинцев"

Киев, Пятница 06 сентября 2024 21:34
UA EN RU
Не подмена МИД. Корниенко объяснил, чем займется "министерство возвращения украинцев" Фото: Александр Корниенко, первый заместитель главы Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

"Министерство возвращения" будет работать в первую очередь с теми украинцами, которые были вынуждены временно выехать из страны. Оно будет заниматься улучшением условий их жизни.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Он отметил, что пока не может сказать, когда появится "министерство возвращения" и кто его возглавит. Для этого необходимо найти подходящего кандидата.

По словам Корниенко, создание такого ведомства является масштабной задачей. При этом "министерство возвращения украинцев" является техническим названием и оно может называться по-другому.

"Заниматься оно будет работой с украинцами за рубежом, прежде всего теми украинцами, которые временно вынуждены были покинуть свои дома. Сейчас мы видим тенденцию, что эта временность может стать постоянной и нам как стране не хотелось бы этого. Мы бы хотели создать условия, чтобы сейчас им было там комфортнее лучше работать, жить и с большей охотой хотеть возвращаться", - добавил он.

Также, как отметил первый заместитель главы ВР, одна из идей, которую озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, заключается в том, чтобы у министерства были представительства в местах, где больше всего украинцев. Речь идет о Варшаве, Берлине и других столицах.

Корниенко обратил внимание, что это не будет подменой Министерства иностранных дел и консульств.

Такое ведомство, по его словам, должны поддержать в мире и, в частности, в ЕС, поскольку оно будет "выравнивать определенные дисбалансы", которые накопились в странах-партнерах из-за большого количества украинских беженцев.

Корниенко допустил, что парламентариям придется вносить определенные изменения в законы. В частности, открыта дискуссия о множественном гражданстве.

"Я думаю, мы будем эту дискуссию продолжать, потому что очень важный аспект как раз в вопросе и возврат тоже", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал создание в Украине "министерства возвращения украинцев".

По его словам, сейчас обсуждается, кто может возглавить такое ведомство.

О создании такого ведомства президент Владимир Зеленский заявлял еще в середине августа. Он называл его "министерством единства".

Как отмечал тогда глава государства, таким образом Украина хочет добиться единства своих граждан за границей и противодействия российской пропаганде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Корниенко
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине