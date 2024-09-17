В большом городе Польши начали консульский прием украинцев: какие услуги доступны

В польском городе Лодзь начался консульский прием украинских граждан. Услуги будут предоставлять консулы из Варшавы.

С какими вопросами смогут обращаться украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Польше в Facebook.

Консульский отдел Посольства Украины в РП в Варшаве

Украинские граждане в Польше могут обратиться по разным вопросам к дипломатическим представительствам в нескольких городах Польши.

График приема граждан может изменяться, уточнить часы работы консулов можно по телефону +48 693 494 279 (с 10:00 до 12:00)

Прием будет проходить с понедельника по пятницу в порядке живой очереди по адресу: ул. Петрковська 77, Лодзь.

Отмечается, что украинцы могут обратиться с такими вопросами:

В польском городе Лодзь украинские граждане смогут получить консульские услуги. Консульский прием в тестовом режиме будут проводить консулы из Посольства Украины в Варшаве.

Напомним, мы писали, как оформить доверенность через украинское консульство в Польше.

Также мы рассказывали, как получить в Польше документы гражданского состояния из Украины. Консульства Украины в Польше получили полномочия выдавать такие документы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.