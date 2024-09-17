В большом городе Польши начали консульский прием украинцев: какие услуги доступны
В польском городе Лодзь начался консульский прием украинских граждан. Услуги будут предоставлять консулы из Варшавы.
С какими вопросами смогут обращаться украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Польше в Facebook.
Где и когда можно получить консульские услуги в Лодзи
В польском городе Лодзь украинские граждане смогут получить консульские услуги. Консульский прием в тестовом режиме будут проводить консулы из Посольства Украины в Варшаве.
Отмечается, что украинцы могут обратиться с такими вопросами:
- консультативная помощь по защите прав граждан;
- касательно порядка совершения консульских действий;
- подать заявление об оформлении приобретения гражданства Украины детьми по рождению.
О расширении перечня консульских услуг сообщат дополнительно.
Прием будет проходить с понедельника по пятницу в порядке живой очереди по адресу: ул. Петрковська 77, Лодзь.
Часы приема:
- понедельник, среда, пятница, 10:00-15:00;
- вторник-четверг, 10:00-12:00.
График приема граждан может изменяться, уточнить часы работы консулов можно по телефону +48 693 494 279 (с 10:00 до 12:00)
В каких городах Польши работают украинские консульства
Украинские граждане в Польше могут обратиться по разным вопросам к дипломатическим представительствам в нескольких городах Польши.
Консульский отдел Посольства Украины в РП в Варшаве
- адрес: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa
- веб-сайт: http://poland.mfa.gov.ua
- телефоны для консультаций: +48 574 702 685; +48 574 703 414; +48 574 707 627; +48 574 711 813; +48 (22) 621 39 79; в случае ДТП, угрозы жизни или смерти граждан Украины + 48 698 608 837
- e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua.
Генеральное Консульство Украины в Кракове
- адрес: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków
- веб-сайт: http://krakow.mfa.gov.ua
- тел.: +48-12-429-60-66; +48-124-29-45-22
- e-mail: gc_plk@mfa.gov.ua
Консульство Украины в Гданьске
- адрес: ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk
- веб-сайт: http://gdansk.mfa.gov.ua
- тел.: (+48 58) 346 06 90
- e-mail: gc_plg@mfa.gov.ua
Генеральное консульство Украины в Люблине
- адрес: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
- веб-сайт: http://lublin.mfa.gov.ua
- тел.: +48-81-531-88-89; +48-784-138-555 (исключительно в случае угрозы жизни или гибели гражданина Украины)
- e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua
Генеральное Консульство Украины во Вроцлаве
- адрес: ppl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw
- веб-сайт: http://wroclaw.mfa.gov.ua
- тел.: +48 71 712 76 00
- e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua
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