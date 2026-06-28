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Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию, - Стефанчук

23:51 28.06.2026 Вс
2 мин
Глава парламента объяснил, что именно перепишут в основном законе
aimg Филипп Бойко
Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина готовится к масштабному пересмотру Конституции из-за будущего вступления в Евросоюз. Определенную часть государственных полномочий предстоит передать непосредственно органам ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Путь к европейскому сообществу требует серьезной юридической работы по основному закону Украины, заявил глава Верховной Рады. Стране придется пересмотреть большое количество правовых позиций, потому что это обычный путь для всех государств-кандидатов.

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Основная цель - ввести в правовое поле огромный пласт отношений с Евросоюзом. После завершения боевых действий государство должно переосмыслить фундаментальные вопросы.

В первую очередь это касается системы национальной безопасности и обороны. Нуждается в уточнении роль Вооруженных сил в жизни страны, а кроме этого власти планируют пересмотреть гарантии прав и свобод украинцев, сказал спикер.

Будущие правки коснутся следующих сфер:

  • система национальной обороны;
  • функции и статус ВСУ;
  • механизмы защиты прав граждан;
  • адаптация законодательства к стандартам ЕС.

Конституция Украины должна отвечать правовым нормативам ЕС, заявил Стефанчук (инфографика РБК-Украина)

"Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в Конституции Украины", - пояснил Руслан Стефанчук.

Власти не собираются принимать решение кулуарно. Стефанчук настаивает на привлечении общественности, потому что столь большая реформа должна стать результатом открытого диалога. Пока идет военное положение, вносить изменения в Основной Закон невозможно, однако подготовка продолжается уже сейчас.

"Я это вижу как общие мазки, которые после завершения военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины", - резюмировал спикер парламента.

Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Сейчас идет процесс скрининга украинского законодательства на соответствие европейским нормам. Это обязательный этап до начала реальных переговоров о членстве.

Что еще известно о процессе вступления Украины в ЕС

В Европейской комиссии продолжается работа над планом, предусматривающим предоставление странам-кандидатам на вступление в ЕС специальных льгот. Украина также может получить особые бонусы.

Также несколько недель назад ЕС официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках вступления в Европейский Союз.

Тем временем в Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС. Все снова из-за вопросов с УПА.

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