Украина будет испытывать нехватку боеприпасов несколько месяцев, - командующий армией Британии

Украина, как ожидается, будет испытывать дефицит боеприпасов и, соответственно, находиться в невыгодном положении на театре военных действий в противостоянии российским захватчикам. Такая ситуация может продолжаться несколько месяцев до согласования странами Запада дальнейших шагов по поддержке для Киева.

Об этом сказал начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В ходе выступления на конференции в Лондоне он отметил, что сейчас Украина столкнулась со сложной ситуацией на суше, где ее армия "борется с боеприпасами и запасами", поскольку военная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки (США) приостановлена республиканцами в Конгрессе, а Европа до сих пор не может восполнить этот пробел.

"Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", - выразил мнение Радакин.

Он предположил, что Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление к позднему лету, а вероятнее всего, это может произойти уже в следующем году.

По словам Радакина, между союзниками по НАТО ведутся разговоры о том, "как мы можем усилить нашу поддержку Украины". Как ожидается, новые объявления по этому вопросу прозвучат на июльском саммите НАТО в Вашингтоне или накануне мероприятия.

Снаряды для Украины

Напомним, в конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к ранее оговоренному сроку 1 марта 2024 года. К настоящему времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна получила от Европейского союза около 30% от обещанного миллиона снарядов.

Добавим, на полях Парижской конференции по военной помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике обещание ЕС передать миллион снарядов Украине, которое не смогли вовремя выполнить - на 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.