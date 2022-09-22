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Украина с начала войны вернула 802 гражданина

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Четверг 22 сентября 2022 19:57
Украина с начала войны вернула 802 гражданина Фото: обмен пленными 21 сентября 2022 (t.me/SBUkr)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала российского вторжения Украине удалось вернуть 802 граждана во время обменов пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы СБУ Василия Малюка.

"Это был 20-й обмен. Всего с начала полномасштабного вторжения удалось уволить 802 человека", - заявил Малюк.

По его словам, 200 человек, которых вчера обменяла в Черниговской области – это те, на кого Украина поменяла Виктора Медведчука.

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - объяснил выдачу одиозного политика и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Напомним, что вчера появилась первая информация об обмене пленными. Частично он прошел в Черниговской области, украинской стороне удалось вернуть защитников Мариуполя.

Также Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у РФ больше украинских пленных, чем Украина российских военных.

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