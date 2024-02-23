Украина завоевала 6 медалей на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Сборная Украины в день командных финалов на чемпионате Европы по стрельбе из лука завоевала шесть медалей. Соревнования прошли в хорватском городе Вараждин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Сегодняшний день украинская сборная закрыла с таким результатом:
- три золотых,
- одна серебряная,
- одна бронзовая медаль.
"Победу в командном первенстве праздновали как наши женщины, так и мужчины. Анастасия Павлова, Ирина Третьякова и Соломия Гнип в поединке за золото не оставили шансов соперницам из Италии - 5:1", - сообщили в комитете.
По данным НОК, напряженнее получилось финальное противостояние против представителей этой же страны у нашего мужского трио в составе олимпийского чемпиона Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Михаила Усача - 5:3.
Медальный дубль сделали наши команды и в возрастной категории U-21: "золото" у юниорок, "серебро" - у юниоров.
"Также отметим "бронзовый" успех юниорской команды блочников", - добавили в комитете.
Напомним, что на днях три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open.
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