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Украинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире European Open

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 20:46
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Украинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире European Open Иллюстративное фото (freepik)
Автор: Карина Левицкая

Три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open. В целом турнир собрал в этот уикенд 400 участников из 34 стран мира в венгерском Дьоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Впервые сошел на пьедестал соревнований такого уровня Ярослав Давидчук. И сразу получил "золотую" медаль в весовой категории до 90 кг.

Украинские дзюдоисты завоевали три медали на турнире European OpenФото: три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо (t.me/nocukraine)

В этой же весовой категории бронзу завоевал Иван Кутенков, победив в отрадной схватке соотечественника Артема Бубиря.

Еще одна медаль бронзового сорта в активе Алексея Ершова, соревновавшегося в весовой категории до 100 кг.

Напомним, в начале года украинские шпажистки Тамара Сыч, Анна Максименко, Полина Спиридонова и Алина Дмитрук взошли на высшую ступень пьедестала почета в командных соревнованиях на этапе Европейского кадетского цикла по фехтованию в Братиславе.

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