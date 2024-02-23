Україна виборола 6 медалей на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Збірна України у день командних фіналів на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука виборола шість медалей. Змагання пройшли у хорватському місті Вараждин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Сьогоднішній день українська збірна закрила з таким результатом:

три золоті,

одна срібна,

одна бронзова медаль.

"Перемогу у командній першості святкували як наші жінки, так і чоловіки. Анастасія Павлова, Ірина Третьякова та Соломія Гнип у поєдинку за золото не залишили шансів суперницям з Італії - 5:1", - повідомили в комітеті.

За даними НОК, значно напруженішим вийшло фінальне протистояння проти представників цієї ж країни у нашого чоловічого тріо у складі олімпійського чемпіона Віктора Рубана, Івана Кожокаря та Михайла Усача - 5:3.

Медальний дубль зробили наші команди й у віковій категорії U-21: "золото" в юніорок, "срібло" - в юніорів.

"Також відзначимо "бронзовий" успіх юніорської команди блочників", - додали в комітеті.

Нагадаємо, що днями три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open.

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