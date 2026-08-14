"Мадяр" заявил о поражении сотен российских энергоузлов (видео)
В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.
Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Операция "Крымский рубильник off" набирает обороты
По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.
Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.
"Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции "Крымский рубильник off", - объявил "Мадяр" новые результаты работы своих воинов.
Командующий СБС также опубликовал список последних пораженных целей врага:
- Балаклавская ТЭС, нп Севастополь, АР Крым;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бильмак", нп Каменка, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "ГПП", нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "ТПП" (повторно), нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Приморская", нп Приморск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Черниговка", нп Черниговка, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Ботиевская", нп Приморский Посад, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Морская", нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская" (повторно), нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", нп Мариуполь, Донецкая область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", нп Мариуполь, Донецкая область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Ильич", нп Мариуполь, Донецкая область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", нп Никольское, Донецкая область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Факел", нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Лазурная", нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-6", нп Мариуполь, Донецкая область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Андреевка", нп Андреевка, Запорожская область;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Андреевка", нп Андреевка, Запорожская область;
- Электроподстанция, нп Сватово, Луганская область;
- Электроподстанция, нп Михайловка, Луганская область;
- Электроподстанция, нп Лозовский, Луганская область;
- Электроподстанция, нп Винницкое, Донецкая область;
- Электроподстанция, нп Ровнополь, Донецкая область;
- Электроподстанция, нп Бердянск, Запорожская область;
- Электроподстанция, нп Широкино, Донецкая область;
- Электроподстанция, нп Сокологорное, Запорожская область;
- Электроподстанция, нп Араповка, Луганская область;
- Газораспределительная станция ГРС-1 "Мариуполь", нп Мариуполь, Донецкая область.
Кстати, недавно "Мадяр" предупреждал, что Россия планирует выпускать по Украине 200 ракет за одну атаку..
Также чуть позже он подробно объяснил свои слова о залпе из сотен ракет.