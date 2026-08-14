"Мадяр" заявил о поражении сотен российских энергоузлов (видео)

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В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.