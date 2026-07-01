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Украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе

09:40 01.07.2026 Ср
2 мин
Дроны преодолели более 1300 километров
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе Фото: украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе (Getty Images)
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Силы обороны Украины в ночь на 1 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и военный завод в Пензе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Зеленский, уже второй раз санкционные ответы Украины на затягивание Россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе - одного из крупнейших российских производителей смазочных масел. Расстояние - более 1300 километров от линии фронта.

Также в Пензенском регионе украинские дроны достигли стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по Украине. Расстояние до цели –-около 600 километров от линии фронта.

"Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть", - подчеркнул президент.

Удары по НПЗ России

Напомним, Украина атаковала восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из них находились под обстрелом не раз.

В ночь на 28 июня дрона ударили по НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. В районе Славянского НПЗ раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Известно о возгорании не менее нескольких емкостей с нефтепродуктами.

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