Украина ведет переговоры с МВФ о деньгах на импорт газа, - источники
НАК "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с МВФ о получении средств на импорт газа. На первом этапе речь идет об 1 млрд кубометров.
Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Застряли в "маяках". Какие условия программы МВФ не выполнила Украина и чем это грозит".
Переговоры о финансировании импорта были проведены руководством компании 21 февраля. Обсуждаются не конкретные суммы, а объемы газа, на который нужны деньги. "На первом этапе речь идет об 1 млрд кубометров газа", - сказал собеседник издания, знакомый с процессом переговоров.
В МВФ, по информации собеседников издания, пока не дали ответа на просьбу НАК. Но в то же время представители миссии были удивлены такой просьбой, поскольку во время прошлого пересмотра программы в декабре 2024 года вопрос необходимости увеличения импорта газа не поднимался.
Напомним, что поиск средств на импорт газа ведет и руководство Минэнерго. Герман Галущенко недавно заявлял, что Украина нуждается в импорте 1 млрд кубометров газа. На прошлой неделе он посещал Брюссель, где проводил переговоры о возможности финансирования импорта или получения газа в качестве гранта. Однако о результатах таких переговоров Минэнерго не сообщало.
По информации Reuters, Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы уже в феврале и марте.
Отметим стоимость газа в Европе сейчас составляет около 520 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, 1 млрд кубометров обойдутся Украине примерно в 520 млн долларов.