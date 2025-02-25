Застряли в "маяках". Какие условия программы МВФ не выполнила Украина и чем это грозит

В процессе переговоров Украины с МВФ возникли некоторые трудности. Невыполнение одного из условий программы может затормозить выделение очередного транша. К тому же с неожиданной просьбой к Фонду обратился "Нафтогаз". О деталях переговоров – в материале специального корреспондента РБК-Украина Юрия Дощатова.

Содержание:

Один из "маяков" программы может затормозить новый транш

"Нафтогаз" хочет денег на импорт газа

Фактор Трампа

Cедьмой пересмотр кредитной программы EFF от Международного валютного фонда, который начался 20 февраля, может завершиться не так удачно, как шесть предыдущих. По информации РБК-Украина, по итогу работы миссии для Украины может появиться предварительное условие (prior actions). И только после его выполнения вопрос о выделении очередного – восьмого – транша будет вынесен для одобрения на заседание совета директоров МВФ.

К пересмотру меморандума с МВФ Украина не выполнила два "структурных маяка", то есть условия для продолжения финансирования.

Один из "маяков" программы может затормозить новый транш

Первый "маяк" – отмена так называемых "правок Лозового". Речь об изменениях в ряд кодексов, принятых Радой еще в 2017 году. Среди прочего, они ограничивают срок досудебных расследований преступлений. Тогда было предусмотрено, что в случае нераскрытия дела в установленные сроки уголовное производство необходимо закрывать. Действие таких ограничений создает условия, при которых коррупционеры могут избежать наказания.

В меморандуме с МВФ условие об отмене "правок Лозового" появилось летом прошлого года. И уже дважды срок выполнения этого "маяка" откладывался. По последней версии меморандума его нужно было выполнить к концу декабря 2024 года. Но Рада не может принять решения. Последняя попытка внести изменения в законодательство по этому вопросу была в середине январе, но законопроект так и не был включен в повестку дня.

Против отмены этих "правок" выступает бизнес, опасаясь, что расследования уголовных дел могут стать бесконечными. Собеседник издания, знакомый с процессом переговоров, сообщил, что дискуссия по этому вопросу с МВФ продолжается и, возможно, сроки выполнения этого условия могут быть перенесены еще раз.

Переговоры миссии МВФ с представителями правительства Украины (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Второй невыполненный "маяк" – создание нового Административного суда. Это условие появилось в меморандуме с МВФ в конце 2023 года. Админсуд должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК).

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК). Срок выполнения этого "маяка" тоже переносился несколько раз. Но сейчас, по информации издания, миссия МВФ по этому вопросу занимает более жесткую позицию и не настроена дальше продлевать сроки.

Заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк тоже считает, что МВФ не сможет отсрочить выполнение этого условия. А непринятие закона об Админсуде создает риск для получения очередного транша от МВФ в ожидаемые сроки.

По информации источников РБК-Украина, знакомых с ходом переговоров с МВФ, создание Административного суда, если решение не будет принято в ближайшие дни, вероятнее всего, станет предварительным условием (prior actions) для продолжения финансирования.

"Если по вопросу "правок Лозового" идет дискуссия, то по поводу суда – "маяк", скорее всего, станет предварительным условием", – сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров с МВФ. Таким образом, выделение очередного транша, который ожидается в размере 917,5 млн долларов, станет возможным лишь после принятия соответствующего закона.

"Нафтогаз" хочет денег на импорт газа

В рамках пересмотра программы с представителями миссии МВФ встретилось руководство НАК "Нафтогаз Украины". Обычно это происходит не так часто – только в случаях, если в программе есть какие-то условия, касающиеся газовой сферы. Сейчас таких условий нет.

Однако и.о. главы НАК Роман Чумак 21 февраля все-таки провел встречу с миссией, на которой говорил о сложностях отопительного сезона и обеспечении потребителей газом. Он назвал ситуацию "непростой". "Да, она непростая, но не критическая. Нафтогаз осуществляет импорт газа в объемах, необходимых для сбалансирования системы и удовлетворения потребностей всех групп потребителей", - процитировала Чумака пресс-служба НАК.

И.о главы НАК "Нафтогаз Украины" Роман Чумак

Источники издания сообщили, что встреча была вызвана тем, что "Нафтогаз" хочет договориться о выделении средств компании для импорта газа. Обсуждаются не конкретные суммы, а объемы газа. "На первом этапе речь идет об 1 млрд кубометров газа", – сказал собеседник издания, знакомый с процессом переговоров.

Напомним, что поиск средств на импорт газа ведет не только НАК, но и руководство Минэнерго. Герман Галущенко недавно заявлял, что Украина нуждается в импорте 1 млрд кубометров газа. На прошлой неделе он посещал Брюссель, где проводил переговоры насчет возможности финансирования импорта или получения газа в качестве гранта. Однако о результатах таких переговоров Минэнерго не сообщало.

По информации Reuters, Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы уже в феврале и марте.

В МВФ, по информации собеседников издания, пока не дали ответа на просьбу НАК. Но при этом представители миссии были удивлены такой просьбой, поскольку во время прошлого пересмотра программы в декабре 2024 года вопрос необходимости увеличения импорта газа не поднимался.

Фактор Трампа

Несмотря на то, что текущий пересмотр программы с МВФ может проходить сложнее предыдущих, пока влияния новой администрации Белого дома на работу Фонда не проявляется. Хотя еще в ноябре прошлого года эксперты отмечали, что в случае победы Трампа уровень лояльности МВФ к Украине может снизиться.

США имеют максимальную квоту в капитале МВФ - 17,4% и наибольшее количество голосов - 16,5%, что позволяет стране влиять на принятие решений.

"Пока никаких осложнений, команда МВФ положительно настроена, несмотря на слабое выполнение Украиной взятых на себя обязательств", – сказал изданию собеседник, участвующий в процессе переговоров.

Однако риски изменения подхода МВФ к Украине в перспективе все-таки остаются, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. "Есть риски, что Трамп доберется и до отношений между МВФ и Украиной… Но у нас здесь ситуация такая, что даже если программа пойдет по плану, то в этом году мы выплатим МВФ на 380 млн долларов больше, чем получим, а за 2025-2027 годы – на 1,7 млрд долларов больше. Поэтому плодотворное сотрудничество с Украиной – это (какая-никакая) гарантия своевременных погашений от Украины в пользу МВФ", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

В аналитической компании ICU считают, что с большой вероятностью просмотр программы сейчас пройдет без каких-либо негативных сюрпризов. “Вряд ли задержки с выполнением структурных маяков будут иметь критическое значение для этого просмотра. Опыт сотрудничества Украины с МВФ в рамках текущей программы показывает готовность фонда оставаться гибким, пока сохраняется уверенность, что структурные маяки со временем будут выполнены”, - заявили в аналитическом департаменте компании.

При этом, в ICU тоже допускают, что в перспективе подход МВФ к работе с Украиной может измениться. “Есть риски, что позиция МВФ при дальнейших пересмотрах программы будет более жесткой в ​​части соблюдения дедлайнов для структурных маяков. Однако и это не должно стать существенным препятствием для сотрудничества”, - отметили в ICU.

Если позитивные ожидания подтвердятся, то финансирование о МВФ в текущем году составит 2,712 млрд долларов. Средства будут выделяться четырьмя траншами: в марте 917,5 млн долларов, июне – 809,6 млн, августе – 539,8 млн, и декабре – 445,3 млн долларов.