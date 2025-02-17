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Цены на газ в Европе обвалились после двухлетнего максимума

Брюссель, Понедельник 17 февраля 2025 12:52
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Цены на газ в Европе обвалились после двухлетнего максимума Фото: Газ в Европе резко подешевел (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на природный газ в Европе держатся вблизи самого низкого уровня за три недели на фоне смягчения настроений после непростого начала 2025 года. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали до 50,6 евро за мегаватт-час (около 560 долларов за тысячу кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе цены поднялись до 58 долларов (около 635 долларов за тысячу кубометров) - максимума за два года. Однако затем газ подешевел, что свело на нет большую часть прироста с начала года.

Цены на газ в Европе обвалились после двухлетнего максимума

В последние недели в Европе наблюдался рост цен, поскольку холодная погода привела к быстрому изъятию из ее газовых запасов, что вызвало опасения, что трейдеры не смогут получить достаточно газа для их пополнения этим летом. Но переговоры на уровне Европейского Союза о возможном смягчении требований к хранению помогли ослабить некоторые из этих опасений.

На данный момент погода также помогает, и ожидается, что температура на северо-западе поднимется выше обычного сезонного уровня в ближайшие дни. Импорт сжиженного природного газа в Европу также резко вырос в последнее время, что помогло замедлить изъятие запасов.

Цены на газ в Европе обвалились после двухлетнего максимума

Аналитики Rystad Energy написали в своей заметке, что, по их ожиданиям, объем топлива в европейских подземных хранилищах сократится примерно до 43 млрд кубометров, что соответствует уровню заполнения в 39%, а затем восстановится примерно до 48 млрд кубометров, или 43%, к концу отопительного сезона в конце марта.

Напомним, НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке будут медленно снижаться, несмотря на ожидаемый рост промышленного спроса, прежде всего благодаря наращиванию поставок СПГ. Последнее связано с тем, что глобальные мощности по производству СПГ значительно увеличиваются, а его роль становится более заметной в Европе благодаря развитию СПГ-инфраструктуры.

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