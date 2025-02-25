Україна веде переговори з МВФ щодо грошей на імпорт газу, - джерела

НАК "Нафтогаз України" веде перемовини з МВФ про отримання коштів на імпорт газу. На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів.

Про це йдеться у публікації РБК-Україна " Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує ".

Перемовини про фінансування імпорту були проведені керівництвом компанії 21 лютого. Обговорюються не конкретні суми, а обсяги газу, на який потрібні гроші. "На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів газу", - сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів.

У МВФ, за інформацією співрозмовників видання, поки що не дали відповіді на прохання НАК. Але водночас представники місії були здивовані таким проханням, оскільки під час минулого перегляду програми в грудні 2024 року питання необхідності збільшення імпорту газу не порушувалося.

Нагадаємо, що пошук коштів на імпорт газу веде і керівництво Міненерго. Герман Галущенко нещодавно заявляв, що Україна потребує імпорту 1 млрд кубометрів газу. Минулого тижня він відвідував Брюссель, де проводив переговори щодо можливості фінансування імпорту або отримання газу як гранту. Однак про результати таких переговорів Міненерго не повідомляло.

За інформацією Reuters, Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи вже в лютому і березні.