ВСУ атаковали дронами Таганрог: спутниковые снимки доказывают потерю еще одного самолета

При атаке ВСУ на Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект "Гарбуз" в Telegram.

О потере еще одного самолета ВС РФ свидетельствуют спутниковые снимки.

Фото: ВСУ удалось уничтожить также самолет А-100ЛЛ (скриншот)

На снимках прекрасно видно результат комбинированной атаки ВСУ, в которой были использованы ракеты "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

Отметим, что вместо IL-76, указанного на снимке, речь идет именно об А-100ЛЛ, о чем свидетельствует следующий спутниковый снимок, сделанный еще до атаки.

Фото: снимок, сделанный до удара ВСУ (скриншот)

А-100ЛЛ - это испытательный стенд для российского долгостроя А-100 "Премьер", который по плану должен был прийти на замену советским самолетам ДРЛВ А-50, но программа его создания балансировала на грани закрытия.

Как пишет Defence Express, внимание следует обратить на опоры антенны РЛС над крылом этого самолета. Это прямо говорит, что это не просто IL-76, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А вот отличить А-100 от А-50 и А-50У позволяет дополнительная антенна, которая размещена над кабиной самолета и которой нет в А-50.

А вот то, что речь идет именно об А-100ЛЛ, то есть летающей лаборатории, а не о прототипе А-100 "Премьер" говорит сам факт его нахождения на "ТАНТК им. Бериева", на площадке которого он стоит уже много лет. И речь идет о самолете на базе Ил-76МД с бортовым номером "52" красным и регистрационным RF-93953.

Также очень важна роль этого А-100ЛЛ - это фактически наземный стенд для испытания всех систем А-100. Именно на нем должен проводится целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета. И этот А-100ЛЛ безусловно является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50, и, скорее всего, модернизации имеющегося парка.