ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

ВСУ атаковали дронами Таганрог: спутниковые снимки доказывают потерю еще одного самолета

Среда 26 ноября 2025 07:31
UA EN RU
ВСУ атаковали дронами Таганрог: спутниковые снимки доказывают потерю еще одного самолета Иллюстративное фото: самолет А-50 (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

При атаке ВСУ на Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проект "Гарбуз" в Telegram.

О потере еще одного самолета ВС РФ свидетельствуют спутниковые снимки.

ВСУ атаковали дронами Таганрог: спутниковые снимки доказывают потерю еще одного самолетаФото: ВСУ удалось уничтожить также самолет А-100ЛЛ (скриншот)

На снимках прекрасно видно результат комбинированной атаки ВСУ, в которой были использованы ракеты "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

Отметим, что вместо IL-76, указанного на снимке, речь идет именно об А-100ЛЛ, о чем свидетельствует следующий спутниковый снимок, сделанный еще до атаки.

ВСУ атаковали дронами Таганрог: спутниковые снимки доказывают потерю еще одного самолета

Фото: снимок, сделанный до удара ВСУ (скриншот)

А-100ЛЛ - это испытательный стенд для российского долгостроя А-100 "Премьер", который по плану должен был прийти на замену советским самолетам ДРЛВ А-50, но программа его создания балансировала на грани закрытия.

Как пишет Defence Express, внимание следует обратить на опоры антенны РЛС над крылом этого самолета. Это прямо говорит, что это не просто IL-76, а самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А вот отличить А-100 от А-50 и А-50У позволяет дополнительная антенна, которая размещена над кабиной самолета и которой нет в А-50.

А вот то, что речь идет именно об А-100ЛЛ, то есть летающей лаборатории, а не о прототипе А-100 "Премьер" говорит сам факт его нахождения на "ТАНТК им. Бериева", на площадке которого он стоит уже много лет. И речь идет о самолете на базе Ил-76МД с бортовым номером "52" красным и регистрационным RF-93953.

Также очень важна роль этого А-100ЛЛ - это фактически наземный стенд для испытания всех систем А-100. Именно на нем должен проводится целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета. И этот А-100ЛЛ безусловно является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50, и, скорее всего, модернизации имеющегося парка.

Напомним, во время атаки ВСУ на Таганрог, ночью 25 ноября, был поражен экспериментальный самолет А-60, который находился на авиазаводе "ТАНТК им. Бериева".

Также тогда был нанесен удар по НПЗ в Таганроге. Атаку подтвердил Генштаб ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Атака дронов
Новости
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины