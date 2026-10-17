Украина поразила завод дронов "Робоавиа" в Ростовской области РФ

Фото: оператор украинского беспилотника во время боевой работы (Getty Images)

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Украинские военные 16 октября поразили производственно-складское здание "Робоавиа" в Ростовской области. Предприятие разрабатывает и производит дроны для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские военные поразили производственно-складское здание предприятия вблизи населённого пункта Ленина в Ростовской области России. "Робоавиа" занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов для русской армии. Поражение инфраструктуры предприятия должно усложнить изготовление и снабжение БПЛА российским войскам. Какой еще объект поразили в России Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение складского здания материально-технического обеспечения подразделения российской ракетной бригады. Удар по объекту вблизи населенного пункта Латыши в Брянской области нанесли 12 октября 2026 года. В Генштабе отметили, что поражение таких объектов направлено на понижение военно-экономического и технологического потенциала России. Украинские военные подчеркнули, что эти действия являются реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.