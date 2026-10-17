Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ

Фото: оператор українського безпілотника під час бойової роботи (Getty Images)

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Українські військові 16 жовтня уразили виробничо-складську будівлю "Робоавіа" в Ростовській області. Підприємство розробляє та виготовляє дрони для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства поблизу населеного пункту Леніна в Ростовській області Росії. "Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російської армії. Ураження інфраструктури підприємства має ускладнити виготовлення та постачання БпЛА російським військам. Який ще об'єкт уразили в Росії Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади Удар по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші в Брянській області РФ завдали 12 жовтня 2026 року. У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії. Українські військові наголосили, що ці дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.