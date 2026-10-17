ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ

14:41 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ Фото: оператор українського безпілотника під час бойової роботи (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Українські військові 16 жовтня уразили виробничо-складську будівлю "Робоавіа" в Ростовській області. Підприємство розробляє та виготовляє дрони для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства поблизу населеного пункту Леніна в Ростовській області Росії.

"Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російської армії. Ураження інфраструктури підприємства має ускладнити виготовлення та постачання БпЛА російським військам.

Який ще об'єкт уразили в Росії

Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади

Удар по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші в Брянській області РФ завдали 12 жовтня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії.

Українські військові наголосили, що ці дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня Сили оборони України уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ, а також склади забезпечення російської армії та пункт управління БПЛА на тимчасово окупованій Донеччині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Ростовська область Дрони Збройні сили України
Новини
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів