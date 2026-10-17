Україна уразила завод дронів "Робоавіа" в Ростовській області РФ
Українські військові 16 жовтня уразили виробничо-складську будівлю "Робоавіа" в Ростовській області. Підприємство розробляє та виготовляє дрони для армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства поблизу населеного пункту Леніна в Ростовській області Росії.
"Робоавіа" займається розробкою та виробництвом безпілотних літальних апаратів для російської армії. Ураження інфраструктури підприємства має ускладнити виготовлення та постачання БпЛА російським військам.
Який ще об'єкт уразили в Росії
Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади
Удар по об'єкту поблизу населеного пункту Латиші в Брянській області РФ завдали 12 жовтня 2026 року.
У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Росії.
Українські військові наголосили, що ці дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Нагадаємо, 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня Сили оборони України уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ, а також склади забезпечення російської армії та пункт управління БПЛА на тимчасово окупованій Донеччині.