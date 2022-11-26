Украина скорбит в 90-ю годовщину Голодомора: что нужно знать

Сегодня, 26 ноября, Украина чтит память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов. К сожалению, 90-я годовщина трагедии отмечается в условиях полномасштабного российского вторжения.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о Голодоморе и как к нему относятся в мире.

Как почтить память жертв

Нынешняя российская агрессия против Украины с признаками геноцида наглядно показывает необходимость живой памяти - чтобы военные преступники были осуждены мировым сообществом, а память о жертвах - увековечена.

Главный способ почтить память жертв Голодомора в условиях полномасштабной войны - поучаствовать в акции "Зажги свечу". Огонек в каждом доме символизирует проявление скорби, веру в победу и готовность сделать все, чтобы геноциды не повторялись в будущем.

Кроме того, украинцев призывают сегодня в 16:00 присоединиться к общенациональной минуте молчания. Кампания этого года проходит под лозунгом "Помним. Объединяемся. Победим!".

Главные факты о Голодоморе

Предпосылки

Голодомор 1932-1933 годов проводился руководством СССР с целью усмирить украинцев и подавить сопротивление советскому режиму. Украина законом от 2006 года признала его геноцидом, а в 2010 году постановлением суда было доказано намерение Иосифа Сталина и его соратников уничтожить часть украинской нации.

С насаждением коммунистического режима в 1920-е произошли заметные изменения в общественной, общественно-политической и социально-экономической жизни Украины, которые затронули, прежде всего, традиционное село.

В 1928 году был объявлен курс на коллективизацию, который заключался в объединении частных крестьянских хозяйств в колхозы. Насаждение такой системы вызвало сопротивление, и в начале 1930-х годов было зафиксировано около 4 000 массовых выступлений против политики террора.

В ответ советская власть в 1932 году подняла планы по заготовке хлеба до нереальных цифр. Чтобы помешать людям выходить из колхозов и сохранить имущество в руках государства, был принят репрессивный "закон о пяти колосках". Согласно нему, за уборку остатков урожая в поле грозило 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или расстрел.

Далее в отношении крестьян установили натуральные штрафы, после чего государство могло забирать не только зерно, но и другие продукты и имущество. Для усиления голода ввели специальный режим - "черные доски". Занесение на "черные доски" означало продовольственную блокаду целых районов. Данный режим действовал на четверти территории Украины.

Затем отдельным постановлением от 22 января 1933 года украинцы были заблокированы в пределах голодающих территорий, им запретили выезд за пределы УСССР и Кубани. При этом Сталин отрицал наличие голода и отказывался от иностранной помощи.

Данные о жертвах

Весной 1933 года смертность в Украине стала катастрофической, пик Голодомора пришелся на июнь. По оценкам историков, тогда ежедневно голодной смертью умирали около 28 000 человек, то есть около 20 человек каждую минуту. Люди вымирали целыми селами, а уровень незарегистрированной смертности неизвестен. Но очевидно, что умерли миллионы.

По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины, демографические потери в результате Голодомора в 1932-1933 годах составляют около 4,5 млн человек, из них 600 000 - это потери, связанные с дефицитом рождаемости. По итогам судебного дела установлено, что в результате Голодомора умерли 3 млн 941 тысяча украинцев. Вопрос количества жертв до сих пор остается дискуссионным.

По данным Международной ассоциации исследователей Голодомора-геноцида, в 1932-1933 годах от голода умерло 10,5 млн украинцев. Больше всего пострадали Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская, Житомирская. На них приходится 52,8% жертв.

Признание геноцидом

Верховная рада признала Голодомор актом геноцида в официальном обращении к народу в мае 2003 года. На уровне закона такое признание было закреплено в законе от 2006 года.

По состоянию на сегодня Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа следующие страны:

Австралия

Бразилия

Ватикан

Грузия

Эвкадор

Эстония

Канада

Колумбия

Латвия

Литва

Мексика

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

США

Венгрия

Буквально на днях соответствующие решения приняли парламенты соседних Румынии и Молдовы, а также Ирландии. Один из инициаторов голосования в Румынии депутат от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару отметил, что Голодомор был уникальным по темпам и масштабам массовым убийством, осуществленным властями СССР.

"В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы. Историки подсчитали, что в начале 1930-х годов состоялось более 4000 восстаний и местных восстаний против коллективизации, налогообложения, террора и насилия со стороны советской власти... Потери человеческих жизней составили около 10 млн жертв. Реальные цифры никогда не будут известны", - отметил он.

Молдавский парламент в свою очередь проголосовал за декларацию, в которой Голодомор назван следствием запланированных мер с умышленным намерением истребить оппонентов коммунистического режима.

Отметим, в апреле 2022 года Чехия тоже признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, еще ряд стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом, или почтили память его жертв. Среди них Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия и Чили.

Российская Федерация пытается оказывать давление и шантажировать другие страны в попытках блокировать такие решения. В 2010 году на сайте Wikileaks была опубликована секретная телеграмма Госдепа США от посольства в Кыргызстане, где отмечалось, что британскому принцу Эндрю известны факты давления, о которых ему рассказал азербайджанский президента Ильхам Алиев.

В частности, якобы Кремль угрожал занять сторону Армении в конфликте за Нагорный Карабах, если Баку признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. У самого Алиева эти материалы назвали провокацией, но не опровергли факт шантажа.

На повестке дня

Тема Голодомора и признание его геноцидом украинского народа остается на повестке дня у властей. В октябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал парламенты всех стран мира поддержать Украину.

"Признание очень важно сейчас, когда Россия совершает очередной геноцид", - отметил он.

На прошлой неделе Верховная рада поддержала обращение в парламенты других стран с призывом продолжить признание. Депутаты полагают, что это станет важным сигналом, предотвратит новые геноцидные действия и сделает весомый вклад для обеспечения мирного будущего.

Данный вопрос также поднимался во время первого визита британского премьера Риши Сунака в Киев. Президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждались возможные пути признания со стороны Великобритании. Также Кулеба анонсировал важную резолюцию из Германии.

Однако не менее важно то, что, похоже, что наконец-то внутри самой Украины достигнут общественный консенсус в вопросе Голодомора. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 93% украинцев считают его геноцидом.

Фото: результаты опроса группы "Рейтинг"

Причем за последние 10 лет количество согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа, выросло в полтора раза. И такая позиция характерна для абсолютного большинства жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны.