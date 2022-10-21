Кулеба призвал все государства признать Голодомор геноцидом украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Признание очень важно сейчас, когда Россия совершает очередной геноцид", - говорится в сообщении.

Кулеба призвал парламенты всех государств признать Голодомор, сталинский искусственный голод 1932-1933 годов геноцидом украинцев. В ноябре Украина будет отмечать его 90-летие. Верховная рада признала Голодомор геноцидом в 2006 году.

Голодомор 1932-1933 годов

Акт геноцида украинского народа организован руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-933 годах путем создания искусственного массового голода.

Голодомор вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства Советского Союза и Украинской СРР во главе со Иосифом Сталиным, рассчитанными на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян