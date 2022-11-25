Голодомор считают геноцидом более 90% украинцев

В ноябре 2022 года 93% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом Украинского народа. Лишь 3% - отрицают это, затруднились с ответом - 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Как отмечают социологи, за последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом Украинского народа (по сравнению с прошлым годом - рост на 8 п.п.).

Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значимые отклонения в возрастных распределениях по этому вопросу.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 20-21 ноября 2022 среди 1000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.