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Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців

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Середа 06 квітня 2022 15:09
Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців Фото: Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Чехія визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Депутати парламенту визнали це одноголосно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт дипломата Перебийніса Євгенія.

"Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні 1932-33 років актом геноциду українського народу", - написав дипломат.

Подробиці Перебийніс обіцяє розкрити пізніше.

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