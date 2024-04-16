Украина, Турция и РФ вели переговоры о судоходстве в Черном море, - Reuters

В публикации указывается, что стороны достигли согласия относительно текста, который должна была объявить Турция, но Украина "внезапно отказалась", рассказали агентству Reuters четверо неназванных лиц, знакомых с ситуацией. Также они отметили, что в прошлом месяце было "почти достигнуто российско-украинское соглашение" о судоходстве в Черном море.

По словам источников Reuters на условиях анонимности "из-за деликатности таких переговоров", они происходили при посредничестве Турции после подталкивания со стороны ООН.

Соглашение, достигнутое в марте, касалось "обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море". Также отмечается, что, хотя Украина не хотела ее официально подписывать, Киев дал согласие на то, чтобы президент Турции Тайип Эрдоган объявил об этом 30 марта, накануне региональных выборов, сказали источники западного агентства.

"В последнюю минуту Украина внезапно вышла, и соглашение было сорвано", - цитирует издание один из источников.

В материале Reuters также добавляется, что еще три собеседника подтвердили эту версию событий. Украина, РФ и Турция не комментировали данное сообщение в СМИ.

Выход РФ из "зернового соглашения" и украинский коридор

Напомним, после выхода России из "зернового соглашения" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты зерна, которое поступало из портов. По данным ВМС, работа коридора уже вышла на свои мощности до начала полномасштабного вторжения России.

Как ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и возобновить судоходство. Северная часть контролируется Украиной.

Отметим, в декабре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит смысла в возобновлении зернового соглашения.

Добавим, в декабре министр национальной обороны Турции Яшар Гюллер заявил, что его страна продолжает усилия по активизации Черноморской зерновой инициативы.