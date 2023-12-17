В Турции рассказали о работе над активизацией "зернового соглашения"

Мы продолжаем наши усилия по активизации Черноморской зерновой инициативы. Восстановление мира и стабильности в Черном море важно для всего мира.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Говоря о войне между Россией и Украиной, Гюллер рассказал, что Турция продолжает усилия по поиску разрешения этого кризиса с первого дня. Глава ведомства отметил, что территориальная целостность нашего государства должна быть защищена на всех уровнях и каждой платформе.

"Мы хотим, чтобы эта война, затрагивающая весь мир, закончилась как можно быстрее. Мы снова продолжаем наши усилия по активизации Черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при координации нашей страны и своей эффективностью во многом способствовало преодолению зернового кризиса", - заявил он.

Глава турецкого минобороны также сказал, что восстановление мира и стабильности на Черном море важно для всего мира, особенно для прибрежных государств. Он объявил, что в рамках "Тройной инициативы" Болгария, Румыния и Турция в январе подпишут соглашение о разминировании Черного моря.

"Зерновой коридор"

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн. тонн грузов из одесских портов.