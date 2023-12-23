Гутерреш о возобновлении зерновой сделки: не думаю, что будет иметь смысл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит смысла в возобновлении зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН.

Восстановление полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы в прежней форме, по словам генсека, вряд ли будет иметь смысл.

"Мы поддерживаем контакт с обеими сторонами, пытаясь найти новые формы. Не думаю, что повторение зерновой сделки будет иметь смысл", - сказал он.

В то же время, он добавил, что, "было бы очень интересно, если бы в Черном море удалось создать условия для свободы мореплавания".

"Зерновой коридор"

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн. тонн грузов из одесских портов.

Кроме того, недавно министр национальной обороны Турции Яшар Гюллер заявил, что его страна продолжает усилия по активизации Черноморской зерновой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.