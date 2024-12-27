В Молдове ввели ограничения на электроэнергию в часы пик

В Молдове приняли меры на снижение потребления электроэнергии. Данные меры будут использовать в часы пик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла меры, направленные на снижение потребления электроэнергии в часы пик.

По словам госсекретаря министерства энергетики Константина Боросана, на заседании комиссии по ЧС приняли меры, направленные на сокращение потребления электричества в часы пик в государственных и коммерческих учреждениях, в частности:

сокращение использования лифтов и эскалаторов,

уменьшение использования искусственного освещения,

сокращение использования уличного освещения там, где это не угрожает безопасности граждан.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства после заседания Комиссии, меры экономии касаются потребления в утренние и вечерние часы (с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00).

В то же время, согласно новым мерам, администраторы общественных и торговых зданий должны будут там, где это возможно, обеспечить снижение внутреннего освещения в зданиях минимум на 30% и его выключение, после того, как помещения остаются пустыми. Также они должны обеспечить:

выключение освещения витрин, декоративного, архитектурного и рекламного освещения (внутреннего и внешнего), за исключением освещения вывесок в нерабочее время;

ограничение работы эскалаторов в часы с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Администраторы предприятий водоснабжения и канализации должны так настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы, максимально используя потенциал накопительных резервуаров.

Между тем центральные и местные органы власти должны оценить возможности и принять меры для сокращения потребления электроэнергии, особенно в часы пик, без ущерба для безопасности, здоровья граждан или функционирования основных услуг.