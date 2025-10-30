Украина держит оборону: самые ожесточенные бои продолжаются под Покровском и Константиновкой
За прошедшие сутки на фронте продолжались ожесточенные бои. Зафиксировано 172 столкновения, в результате которых враг потерял почти тысячу своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
"Начались 1 345-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения", - отметили в штабе.
По словам военных, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4 323 обстрела, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 671 дрон-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Орехов, Каменское Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
В то же время, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы, совершил 194 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении вчера состоялось 15 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Торское, Заречное, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка.
На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Переездное.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка, Покровск, Филиал, Кучеров Яр, Дачное.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Мирное, Сечневое, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригорьевка, Вишневое, Привольное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Зеленый Гай.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
Тем временем украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
Потери российских захватчиков только за минувшие сутки составили почти тысячу человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 340 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.
Однако несмотря на колоссальные потери россияне до сих пор пытаются показать победу в Украине. Так, вчера, россияне попытались вывесить флаг в Покровске, пытаясь подать это как символическую "победу", однако украинские войска оперативно остановили их действия.
Зато украинские военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.