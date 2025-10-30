Украина держит оборону: самые ожесточенные бои продолжаются под Покровском и Константиновкой

За прошедшие сутки на фронте продолжались ожесточенные бои. Зафиксировано 172 столкновения, в результате которых враг потерял почти тысячу своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

"Начались 1 345-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения", - отметили в штабе.

По словам военных, вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4 323 обстрела, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 671 дрон-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Орехов, Каменское Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

В то же время, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы, совершил 194 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера состоялось 15 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Торское, Заречное, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка.

На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка, Покровск, Филиал, Кучеров Яр, Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Мирное, Сечневое, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригорьевка, Вишневое, Привольное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.