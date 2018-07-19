Львів виділив землю під інженерні мережі для заводу з переробки відходів

Влада Львова зробила черговий крок для будівництва заводу з переробки сміття

Львів виділив земельну ділянку площею майже 3 гектари під інженерні мережі для майбутнього сміттєпереробного заводу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міської ради Львова.

Повідомляється, що міська рада Львова ухвалила рішення про надання місцевому водоканалу дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних на вулиці Пластовій, а також затвердив технічну документацію із землеустрою, в тому числі, для надання ділянки площею 2,96 га комунальному підприємству "Зелене місто".

Зазначимо, на вулиці Пластовій планують побудувати сміттєпереробний завод, а вищезгадану ділянку виділили під облаштування необхідних інженерних мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові визначились із місцем будівництва заводу з переробки відходів. Будівництво заводу буде фінансуватися як за рахунок ЄБРР, інших екологічних інституцій, так і за рахунок міського бюджету.