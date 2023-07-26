Украина тестирует новые дроны с ИИ: смогут бить по цели даже после потери связи

В Украине разрабатывают новые дроны-камикадзе, которые оснащены искусственным интеллектом. Они могут наносить удар по цели даже в случае потери связи с оператором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как отмечает издание, возможность полета беспилотника без связи с оператором доступна благодаря программному обеспечению на основе ИИ, которое учитывает электронные преграды, стабилизирует беспилотник и удерживает его на заранее выбранной цели.

Автор материала побывал на полигоне, где увидел, как такой FPV-дрон с бомбой после потери связи с оператором из-за включения средств радиоэлектронной борьбы не упал на землю, а "разогнался к цели и уничтожил ее".

Такая технология позволит улучшить эффективность использования украинских дронов на фронте. По словам журналиста, беспилотники при потери связи могут атаковать даже те цели, которые находятся в движении.

Программное обеспечение с ИИ для БПЛА - это разработка Twist Robotics. Автор материала отмечает, что если такое ноу-хау приживется и будет достаточно дешевым, то это станет серьезным обновлением для украинского арсенала FPV-дронов.

В WP отмечают, что такую технологию разрабатывает все большее количество украинских компаний, пока крупные военные государства борются с этикой разрешения использовать машинный интеллект в бою.

Украинская Армия дронов

Напомним, в Украине Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24 запустили проект Армия дронов, в рамках которого организовали кампанию по сбору средств на беспилотники для украинских защитников.

В частности, в пределах проекта в Украине создают 60 рот ударных дронов, при помощи которых бойцы ВСУ уничтожают российских оккупантов.

Недавно Армия дронов установила новый рекорд по уничтожению российских оккупантов за один вылет на Запорожском направлении.