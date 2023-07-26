ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина тестирует новые дроны с ИИ: смогут бить по цели даже после потери связи

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 18:43
Украина тестирует новые дроны с ИИ: смогут бить по цели даже после потери связи Иллюстративное фото: Украина тестирует новые дроны с искусственным интеллектом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине разрабатывают новые дроны-камикадзе, которые оснащены искусственным интеллектом. Они могут наносить удар по цели даже в случае потери связи с оператором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, возможность полета беспилотника без связи с оператором доступна благодаря программному обеспечению на основе ИИ, которое учитывает электронные преграды, стабилизирует беспилотник и удерживает его на заранее выбранной цели.

Автор материала побывал на полигоне, где увидел, как такой FPV-дрон с бомбой после потери связи с оператором из-за включения средств радиоэлектронной борьбы не упал на землю, а "разогнался к цели и уничтожил ее".

Такая технология позволит улучшить эффективность использования украинских дронов на фронте. По словам журналиста, беспилотники при потери связи могут атаковать даже те цели, которые находятся в движении.

Программное обеспечение с ИИ для БПЛА - это разработка Twist Robotics. Автор материала отмечает, что если такое ноу-хау приживется и будет достаточно дешевым, то это станет серьезным обновлением для украинского арсенала FPV-дронов.

В WP отмечают, что такую технологию разрабатывает все большее количество украинских компаний, пока крупные военные государства борются с этикой разрешения использовать машинный интеллект в бою.

Украинская Армия дронов

Напомним, в Украине Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24 запустили проект Армия дронов, в рамках которого организовали кампанию по сбору средств на беспилотники для украинских защитников.

В частности, в пределах проекта в Украине создают 60 рот ударных дронов, при помощи которых бойцы ВСУ уничтожают российских оккупантов.

Недавно Армия дронов установила новый рекорд по уничтожению российских оккупантов за один вылет на Запорожском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины дрони Война России против Украины
NEWS
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов