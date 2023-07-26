Україна тестує нові дрони з ШІ: зможуть бити по цілі навіть після втрати зв'язку

В Україні розробляють нові дрони-камікадзе, які мають штучний інтелект. Вони можуть завдавати удару по цілі навіть у разі втрати зв'язку з оператором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як зазначає видання, можливість польоту безпілотника без зв'язку з оператором доступна завдяки програмному забезпеченню на основі ШІ, яке враховує електронні перепони, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь вибрану ціль.

Автор матеріалу побував на полігоні, де побачив, як такий FPV-дрон з бомбою після втрати зв'язку з оператором через включення засобів радіоелектронної боротьби не впав на землю, а "розігнався до цілі та знищив її".

Така технологія дозволить покращити ефективність використання українських дронів на фронті. За словами журналіста, безпілотники при втраті зв'язку можуть атакувати навіть ті цілі, які перебувають у русі.

Програмне забезпечення з ШІ для БПЛА - це розробка Twist Robotics. Автор матеріалу зазначає, що якщо таке ноу-хау приживеться і буде досить дешевим, це стане серйозним оновленням для українського арсеналу FPV-дронів.

У WP зазначають, що таку технологію розробляє дедалі більше українських компаній, поки великі військові держави борються з етикою дозволу використовувати машинний інтелект у бою.

Українська Армія дронів

Нагадаємо, в Україні Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та UNITED24 запустили проект Армія дронів, у рамках якого організували кампанію зі збору коштів на безпілотники для українських захисників.

Зокрема, в межах проекту в Україні утворюють 60 рот ударних дронів, за допомогою яких бійці ЗСУ знищують російських окупантів.

Нещодавно Армія дронів встановила новий рекорд зі знищення російських окупантів за один виліт на Запорізькому напрямку.