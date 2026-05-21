Украина тестирует дешевые ракеты для сбивания "Шахедов" и готовит их массовое производство

Украина работает над созданием дешевых ракет для сбивания российских дронов Shahed, а отдельные решения уже проходят тестирование.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил во время встречи с журналистами.
"По задаче президента, сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, которые близки к готовности, и начали их тестировать", - рассказал Федоров.
По его словам, сейчас задача - масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы.
"Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed. Это поможет дополнительно защитить критическую инфраструктуру, кроме дронов-перехватчиков. Для этого выдаем гранты, масштабируем производство и перезапускаем рекрутинг команд", - добавил министр.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что после зимы фронт стабилизирован, а процент сбивания дронов достиг 90%.
Министр обороны Михаил Федоров также сообщил, что Украина научилась сбивать 90% вражеских дронов и почти 80% крылатых ракет, даже после тяжелой зимы, когда Россия вдвое увеличила количество атак.
Также в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задачи.