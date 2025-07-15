Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) опубликовала Запрос на информацию (RFI) для определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как отмечается, администратор фонда будет заниматься техническими операциями: бухгалтерским учетом, документацией, обработкой транзакций и соблюдением регуляторных требований, тогда как все инвестиционные решения будет принимать исключительно Управляющий совет фонда с равным количеством представителей обеих стран.

Публикация RFI является первым этапом отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер.

Квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в DFC. Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно Руководящим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины.

DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в:

Учете и отчетности инвестиционных фондов;

Обеспечении регуляторного соответствия, включая процедуры проверки клиентов и противодействия отмыванию средств;

Обработке инвестиционных транзакций и управлении активами;

Внедрении современных технологических платформ для администрирования фондов и тому подобное.

Обязанности поставщика услуг по администрированию инвестиционного фонда будут включать: