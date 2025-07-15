Україна та США шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала Запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід у:

Кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно Керівною радою Фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України.

Публікація RFI є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер.

Як зазначається, адміністратор фонду опікуватиметься технічними операціями: бухгалтерським обліком, документацією, обробкою транзакцій і дотриманням регуляторних вимог, тоді як усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно Керівна рада фонду з рівною кількістю представників обох країн.

Угода про надра зі США

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Також у травні Україна та США запустили спільний фонд для відбудови нашої держави.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла РБК-Україна, як працюватиме фонд інвестицій та інші питання щодо даної угоди.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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