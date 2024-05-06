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Украина и США обсудили гарантии безопасности: соглашение хотят финализировать в этом месяце

Фото: Украина провела переговоры о гарантиях безопасности с США (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина провела четвертый раунд переговоров с США насчет подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Переговоры провел руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. 

"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу - ощутимый прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце", - заявил Ермак

Как отметили в ОП, стороны обсудили наиболее принципиальные пункты соглашения и формулировку ряда вопросов. 

Также в ходе переговоров участники определились с датой следующего раунда. 

Гарантии безопасности для Украины

Стоит заметить, что Украина ведет переговоры о соглашении по гарантиям безопасности с США еще с прошлого года. Диалог приостановился во время того, как Конгресс не мог принять законопроект о финансировании для помощи Украине.

Недавно диалог возобновился. Третий раунд состоялся 29 апреля. Тогда в ОП отметили существенный прогресс в процессе подготовки соглашения.

К слову, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с рядом стран Запада. В их числе Британия, Германия, Франция и не только.

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