Украина и США обсудили гарантии безопасности: соглашение хотят финализировать в этом месяце

Переговоры провел руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу - ощутимый прогресс в согласовании текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце", - заявил Ермак

Как отметили в ОП, стороны обсудили наиболее принципиальные пункты соглашения и формулировку ряда вопросов.

Также в ходе переговоров участники определились с датой следующего раунда.