Україна та США обговорили гарантії безпеки: угоду хочуть фіналізувати цього місяця

Гарантії безпеки для України

Варто зауважити, що Україна веде переговори щодо угоди щодо гарантій безпеки із США ще з минулого року. Діалог призупинився під час того, як Конгрес не міг ухвалити законопроект про фінансування для допомоги Україні.

Нещодавно діалог поновився. Третій раунд відбувся 29 квітня. Тоді в ОП відзначили суттєвий прогрес у процесі підготовки угоди.

До речі, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки із низкою країн Заходу. Серед них Британія, Німеччина, Франція і не тільки.

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