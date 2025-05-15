Трамп не посетит переговоры Украины и России в Стамбуле, - СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что президент Трамп не намерен ехать в Турцию для участия в российско-украинских переговорах, сообщил американский чиновник в интервью агентству Reuters.

Президент США предположил, что может присутствовать на переговорах в Стамбуле, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он посетит, но лишь при условии, что Владимир Путин также будет присутствовать.

Однако, похоже, российский президент отклонил это предложение, поскольку его фамилия отсутствует в списке делегатов, которые отправляются в Турцию.