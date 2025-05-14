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Зеленский готов к встрече с Путиным: Сибига поговорил с главой МИД Турции

Анталия, Среда 14 мая 2025 17:07
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Зеленский готов к встрече с Путиным: Сибига поговорил с главой МИД Турции Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Турции Хакан Фидан (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны, в частности, обсудили потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина, заявление Сибиги приводит Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Сибига отметил, что поблагодарил Фидана за приглашение в Турцию. Украинский министр проинформировал коллегу о последних событиях на поле боя и в дипломатии.

По словам главы МИД Украины, "эпицентр мировой дипломатии" сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль.

"Я подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также наше предложение о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией. Путин должен перестать отвергать прекращение огня и избегать встреч с президентом Зеленским", - добавил Сибига.

Он уточнил, что обсудил с главой МИД Турции пути продвижения содержательного мирного процесса.

"Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы", - подчеркнул украинский министр.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, 11 мая Россия предложила Украине провести переговоры в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что переговоры необходимо провести на самом высоком уровне - сразу между ним и российским диктатором Владимиром Путиным.

Россия пока "держит в тайне" состав своей делегации. Поэтому неизвестно, поедет ли в Стамбул Путин.

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