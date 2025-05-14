Зеленский готов к встрече с Путиным: Сибига поговорил с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны, в частности, обсудили потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина , заявление Сибиги приводит Министерство иностранных дел Украины в Telegram .

Сибига отметил, что поблагодарил Фидана за приглашение в Турцию. Украинский министр проинформировал коллегу о последних событиях на поле боя и в дипломатии.

По словам главы МИД Украины, "эпицентр мировой дипломатии" сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль.

"Я подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также наше предложение о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией. Путин должен перестать отвергать прекращение огня и избегать встреч с президентом Зеленским", - добавил Сибига.

Он уточнил, что обсудил с главой МИД Турции пути продвижения содержательного мирного процесса.

"Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы", - подчеркнул украинский министр.