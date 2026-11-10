Украина и Россия проявляють "гибкость" в вопросе контроля территорий на востоке, - BBC

Украина и Россия в частном порядке проявляют "некоторую гибкость" в вопросе о том, кто будет контролировать восточные регионы Украины в послевоенном сценарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Издание отмечает, что комментарии американских чиновников, с которыми журналисты пообщались, прозвучали накануне первых с февраля трехсторонних переговоров Украины, США и Россия.
Как известно, уже сегодня 10 ноября и завтра 11 числа представители трех стран планируют встретится в Абу-Даби. Однако позиции Киева и Москвы по вопросу прекращения войны по-прежнему сильно расходятся.
Ключевым пунктом разногласий является Донецкая область Украины, большая часть которой в настоящее время оккупирована Россией.
В частности, Москва требует от Украины отказаться от оставшейся территории Донбасса, которую все еще контролирует, в то время как Киев хочет заморозить линию фронта, чтобы сохранить контроль над участками, которые имеют решающее значения для будущей безопасности страны.
И хоть ни одна из сторон не уступила в этих требованиях, американский чиновник в комментарии BBC предположил, что это всего лишь публичная позиция, и что обе стороны проявили "некоторую гибкость в частном порядке".
При этом чиновник признал, что проблема не будет решена без обсуждения новой "архитектуры безопасности".
"Они не решат Донецкую и территориальные проблемы, пока не узнают, какой будет архитектура безопасности после войны. И имеейте в виду, что мы не сможем завершить решение одного вопроса без решения другого", - сказал он.
BBC пишет, что для Украины послевоенная "архитектура безопасности" может включать в себя гарантии того, что союзники придут стране на помощь в случае нового нападения. Для России это может быть ее давнее стремление к выводу НАТО из Восточной Европы, что вызвало бы тревогу у европейцев.
Предлагаемая схема включает в себя консультации по вопросам безопасности и горячие линии для связи в кризисных ситуациях, а также "взаимные меры по деэскалации" между двумя сторонами.
Также официальные лица затронули вопрос возобновления работы Совета НАТО-Россия, деятельность которого была в значительной степени приостановлена с 2022 года.
Стоит также добавить, что вчера на фоне последних событий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала включить союзников по НАТО и ЕС в любые "содержательные дискуссии об архитектуре безопасности Европы". Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступает за то, чтобы Европы принимала участие в переговорах.
Американский чиновник сказал BBC, что США предложат перейти к многостороннему формату, привлекая к обсуждению европейцев.
"Надеюсь, нас удастся привлечь к участию русских", - резюмировал чиновник, добавив, что "у русских осталось неприятное впечатление о европейцах".
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что уже скоро может быть достигнуто мирное соглашение по завершению войны. При этом он допустил, что "Украина будет иметь несколько другие очертания" в территориальном смысле.
Также мы писали, что по словам госсекретаря США Марко Рубио, Украина после войны должна будет чувствовать, что она в безопасности. Однако он подчеркнул, что страна сможет получить только те гарантии безопасности, которые в том числе поддержит Россия. В ином случае этот механизм работать не будет.
Ранее СМИ писали, что вопрос гарантий безопасности будет одним из ключевых на переговорах в Абу-Даби. При этом американская сторона не ожидает, что встреча 10 и 11 ноября приведет стороны к заключению мирного соглашения уже в эти дни.