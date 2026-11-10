Україна та Росія виявили "гнучкість" у питанні контролю територій на сході, - BBC

Видання зазначає, що коментарі американських чиновників, з якими журналісти поспілкувалися, пролунали напередодні перших із лютого тристоронніх переговорів України, США та Росії.

Як відомо, вже сьогодні 10 листопада та завтра 11 числа представники трьох країн планують зустрітися в Абу-Дабі. Однак позиції Києва та Москви з питання припинення війни, як і раніше, сильно розходяться.

Ключовим пунктом розбіжностей є Донецька область України, більша частина якої окупована Росією.

Зокрема, Москва вимагає від України відмовитися від території Донбасу, що яку все ще контролює, тоді як Київ хоче заморозити лінію фронту, щоб зберегти контроль над ділянками, які мають вирішальне значення для майбутньої безпеки країни.

І хоча жодна зі сторін не поступилася цими вимогами, американський чиновник у коментарі ВВС припустив, що це лише публічна позиція, і що обидві сторони виявили "деяку гнучкість у приватному порядку".

Без гарантій безпеки війну не закінчити

При цьому посадовець визнав, що проблему не буде вирішено без обговорення нової "архітектури безпеки".

"Вони не вирішать Донецьку та територіальні проблеми, поки не дізнаються, якою буде архітектура безпеки після війни. І майте на увазі, що ми не зможемо завершити вирішення одного питання без вирішення іншого", - сказав він.

BBC пише, що для України післявоєтинна "архітектура безпеки" може включати гарантії того, що союзники прийдуть країні на допомогу в разі нового нападу. Для Росії це може бути її давнє прагнення до виведення НАТО зі Східної Європи, що викликало б тривогу у європейців.

Запропонована схема включає консультації з питань безпеки та гарячі лінії для зв'язку в кризових ситуаціях, тиа також "взаємні заходи з деескалації" між двома сторонами.

Також офіційні особи порушили питання поновлення роботи Ради НАТО-Росія, діяльність якої була значною мірою припинена з 2022 року.

Варто також додати, що вчора на тлі останніх подій глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала включити союзників по НАТО та ЄС до будь-яких "змістовних дискусій про архітектуру безпеки Європи". Президент України Володимир Зеленський також виступає за те, щоб Європа брала участь у переговорах.

Американський чиновник сказав ВВС, що США запропонують перейти до багатостороннього формату, залучаючи до обговорення європейців.

"Сподіваюся, що нас вдасться залучити до участі росіян", - резюмував чиновник, додавши, що "у росіян залишилося неприємне враження про європейців".