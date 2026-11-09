На переговорах в Абу-Даби Украина и РФ не будут рассматривать прекращение огня, - СМИ

Переговоры под руководством США про окончание войны между Россией и Украиной возобновятся 10 ноября в Абу-Даби. Однако прекращение огня не станет предметом обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Переговоры в Абу-Даби

После девятимесячной паузы переговоры насчет прекращения войны в Украине должны быть возобновлены во вторник в Абу-Даби, столице Эмиратов, пишет издание. Ранее процесс остановился из-за нежелания Украины идти на территориальные уступки России и начала войны США и Израиля против Ирана.

На этой неделе переговорщики сосредоточятся на гарантиях безопасности, чтобы предотвратить возобновление войны в случае достижения прекращения огня, заявили официальные лица США.

Идея состоит в том, чтобы выйти из территориальных претензий и рассмотреть более широкие вопросы европейской безопасности.

Процесс возглавляют Стив Уиткофф, спецпредставитель администрации США по вопросам мира, и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Примут ли участие европейцы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна примет участие. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает это.

В субботу главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что "любое соглашение потребует участия ЕС для его реализации".

Попытки России в 2021 и начале 2022 года договориться о грандиозном соглашении по европейской безопасности потерпели неудачу, напомнило издание.

Что будут рассматривать

Уиткофф сообщил, что переговоры будут сосредоточены на "послевоенной договоренности безопасности, деэскалации" и гуманитарных вопросах.

Также переговорщики рассмотрят, может ли участие РФ в формировании послевоенной архитектуры региональной безопасности смягчить ее требования по прекращению войны против Украины.

Что может быть дальше

Многие аналитики не ожидают ни единого прорыва в переговорах до весны. В это время Россия сможет оценить результаты своей зимней бомбардировочной кампании Украины.

Украина же атакует НПЗ и другие нефтеперерабатывающие объекты, чтобы разрушить зависимость России от нефти.

"Вопрос состоит в следующем: "Осознал ли Путин, что у него есть проблема?", - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, имея в виду неудачи России на фронте.

По его словам, не осознал, потому что Россия не смягчает своих требований и не проявляет признаков стремления к прекращению огня.

"Нет никаких признаков заинтересованности", - сказал он.