Украина и Россия не просили. В ЕК высказались о попытках Орбана стать "посредником"

"Вы говорите о посредничестве, но, насколько я знаю, когда вы выступаете посредником, это происходит потому, что обе стороны просят вас о посредничестве. Несмотря на то, как именно описывает это премьер-министр Орбан (речь о его поездках в Украину РФ и не только - ред.), насколько известно, ни одна из сторон, особенно Украина, не просила о таком посредничестве", - подчеркнул Маммер.

Он напомнил, что есть "очень простой способ завершить войну" - Россия должна вывести свои войска из Украины.

При этом, как добавил Маммер, существует мирная инициатива Украины, которую поддерживает Евросоюз. Ее часть стало проведение саммита мира.