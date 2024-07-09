Україна та Росія не просили. В ЄК висловилися про спроби Орбана стати "посередником"

"Ви кажете про посередництво, але, наскільки я знаю, коли ви виступаєте посередником, це відбувається тому, що обидві сторони просять вас про посередництво. Незважаючи на те, як саме описує це прем'єр-міністр Орбан (йдеться про його поїздки в Україну РФ і не тільки - ред.), наскільки відомо, жодна зі сторін, особливо Україна, не просила про таке посередництво", - наголосив Маммер.

Він нагадав, що є "дуже простий спосіб завершити війну" - Росія має вивести свої війська з України.

При цьому, як додав Маммер, є мирна ініціатива України, яку підтримує Євросоюз. Її частиною стало проведення саміту миру.