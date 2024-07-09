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Україна та Росія не просили. В ЄК висловилися про спроби Орбана стати "посередником"

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може бути "посередником" між Україною та Росією, оскільки обидві сторони не просили його про таку послугу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Єврокомісії Еріка Маммера під час брифінгу.

"Ви кажете про посередництво, але, наскільки я знаю, коли ви виступаєте посередником, це відбувається тому, що обидві сторони просять вас про посередництво. Незважаючи на те, як саме описує це прем'єр-міністр Орбан (йдеться про його поїздки в Україну РФ і не тільки - ред.), наскільки відомо, жодна зі сторін, особливо Україна, не просила про таке посередництво", - наголосив Маммер.

Він нагадав, що є "дуже простий спосіб завершити війну" - Росія має вивести свої війська з України.

При цьому, як додав Маммер, є мирна ініціатива України, яку підтримує Євросоюз. Її частиною стало проведення саміту миру.

Турне Орбана

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. У ході діалогу глава угорського уряду запропонував Україні розпочати припинення вогню.

Відразу після такої поїздки Орбан подався до Москви. Вже там він вів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема про Україну.

Після цього глава угорського уряду відвідав Китай. Основною темою під час переговорів також стало питання війни Росії проти України.

У Євросоюзі на тлі таких візитів наголошували, що Орбан не має мандата взаємодіяти з росіянами від імені блоку. І це навіть попри головування Угорщини у ЄС.

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