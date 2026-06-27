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Украина вернула из российского плена еще семерых гражданских

15:05 27.06.2026 Сб
2 мин
Они находились в плену с 2022 года
aimg Татьяна Степанова
Украина вернула из российского плена еще семерых гражданских Фото: Украина вернула из российского плена еще семь гражданских (t.me/dmytro_lubinetzs)
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Украине удалось вернуть домой еще семь гражданских, которых Россия годами незаконно удерживала в неволе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Освобождены из плена украинцы в возрасте от 35 до 66 лет, незаконно задержанные в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Киевской (Бучанский район), Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Одного из украинцев россияне похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в Вооруженных Силах Украины. Другого украинца - по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.

Среди уволенных также - доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде "Ангелы Тайры" в Мариуполе. В тот день вместе с ним была задержана и Тайра, которую нам удалось вернуть домой раньше.

Последний обмен пленными

Напомним, вчера, 26 июня, Украина и Россия провели третий этап обмена "1000 на 1000". В рамках обмена удалось вернуть из РФ 160 украинцев.

Среди уволенных военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, военные из Нацгвардии и пограничники.

Это бойцы, защищавшие Мариуполь, "Азовсталь", Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское, Киевское, Черниговское и Сумское направление.

Освобожденные из неволи бойцы находились в плену с 2022 года.

Среди уволенных в том числе 115 защитников Мариуполя. Кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть 58 офицеров. Молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Старшему - 66.

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