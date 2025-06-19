Украина и РФ провели новый обмен пленными: кого освободили (фото и видео)

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - сообщил президент.

Домой вернулись защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил теробороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Фото: Украина вернула из российского плена военных (t.me/V_Zelenskiy_official)

Как уточнил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена была освобождена группа тяжелобольных защитников. У воинов ранения и существенные проблемы со здоровьем.

"Каждый освобожденный сегодня защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - сообщил Коордштаб.

Большинство освобожденных воинов находились в плену более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Все освобожденные сегодня военные - представители рядового и сержантского состава.

Фото: из плена освободили раненых и тяжелобольных военных (t.me/Koord_shtab)

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что самому старшему освобожденному - 63 года.

Среди освобожденных также есть защитник, у которого сегодня день рождения. Ему исполнилось 45 лет.



Глава МВД Игорь Клименко также заявил, что домой вернулись военнослужащие сержантского и рядового состава - пограничники и нацгвардейцы, которые держали оборону на четырех направлениях. Большинство из них попали в плен еще в 2022-м. Один - в 2024 году. Их ждет реабилитация, лечение и восстановление.

Фото: из плена вернулись пограничники и нацгвардейцы (t.me/Klymenko_MVS)