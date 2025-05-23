Обмен "1000 на 1000": Умеров рассказал, по какому критерию формировали списки

Украина и Россия сегодня, 23 мая, провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Списки имен формировали только по одному критерию.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram .

Он напомнил, что в ходе первого этапа обмена пленными удалось вернуть домой 390 украинцев. Это результат четкой координации всех институций.

По словам Умерова, все ключевые органы, которые отвечали за подготовку обмена, работали как единая команда. Их единой целью было возвращение пленных домой в максимально сжатые сроки.

"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней", - добавил министр.

Он также заверил, что в Украине будут продолжать работу, пока домой не вернут всех пленных.