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Обмен "1000 на 1000": Умеров рассказал, по какому критерию формировали списки

Пятница 23 мая 2025 17:34
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Обмен "1000 на 1000": Умеров рассказал, по какому критерию формировали списки Фото: Украина и Россия провели обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия сегодня, 23 мая, провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Списки имен формировали только по одному критерию.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Он напомнил, что в ходе первого этапа обмена пленными удалось вернуть домой 390 украинцев. Это результат четкой координации всех институций.

По словам Умерова, все ключевые органы, которые отвечали за подготовку обмена, работали как единая команда. Их единой целью было возвращение пленных домой в максимально сжатые сроки.

"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней", - добавил министр.

Он также заверил, что в Украине будут продолжать работу, пока домой не вернут всех пленных.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия сегодня, 23 мая, реализовали первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись 270 военных и 120 гражданских.

Остальные два этапа самого большого с начала войны обмена пленными пройдут в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.

Детальнее об обмене пленными - в материале РБК-Украина.

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