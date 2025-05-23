Не только оккупантов. Зеленский рассказал, кого еще добавляют в обменный фонд
Украина пополняет обменный фонд не только российскими солдатами, которых берут в плен. Туда также попадают коллаборанты и диверсанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего обмена пленными с Россией удалось вернуть домой 390 украинцев.
Он поблагодарил всех военных на фронте, которые обеспечивают пополнение обменного фонда.
"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - отметил он.
К слову, ранее украинский проект "Хочу к своим" сообщал, что Украина предлагала России обменивать коллаборантов, но Москва отказывалась.
Обмен пленными
Напомним, Украина и Россия сегодня, 23 мая, начали проводить обмен пленными в формате "1000 на 1000". Он проходит в три этапа в течение трех дней.
Следующие этапы масштабного обмена пленными должны состояться в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.
Сегодня в Украину вернули 270 воинов и 120 гражданских, которых удерживала Россия.
Детальнее о том, кого именно удалось вернуть домой, - в материале РБК-Украина.
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