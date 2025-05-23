ua en ru
Пт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не только оккупантов. Зеленский рассказал, кого еще добавляют в обменный фонд

Киев, Пятница 23 мая 2025 18:37
UA EN RU
Не только оккупантов. Зеленский рассказал, кого еще добавляют в обменный фонд Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина пополняет обменный фонд не только российскими солдатами, которых берут в плен. Туда также попадают коллаборанты и диверсанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего обмена пленными с Россией удалось вернуть домой 390 украинцев.

Он поблагодарил всех военных на фронте, которые обеспечивают пополнение обменного фонда.

"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - отметил он.

К слову, ранее украинский проект "Хочу к своим" сообщал, что Украина предлагала России обменивать коллаборантов, но Москва отказывалась.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия сегодня, 23 мая, начали проводить обмен пленными в формате "1000 на 1000". Он проходит в три этапа в течение трех дней.

Следующие этапы масштабного обмена пленными должны состояться в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.

Сегодня в Украину вернули 270 воинов и 120 гражданских, которых удерживала Россия.

Детальнее о том, кого именно удалось вернуть домой, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Обмен пленными Война в Украине
NEWS
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"