Украина и Япония договорились об особенном глобальном партнерстве

Украина и Япония утвердили общее заявление об особенном глобальном партнерстве между странами.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Этот документ отражает наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать. Мы достигли самых содержательных отношений за более 30 лет, но это лишь фундамент для того, что можем достичь в дальнейшем", - отметил глава государства.
При этом он добавил, что сотрудничество Украины и Японии усилит глобальную безопасность и приближает время, когда снова наступит мир.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 21 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украине.
Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Зеленским.
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