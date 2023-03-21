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Украина и Япония договорились об особенном глобальном партнерстве

Фото: премьер Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Япония утвердили общее заявление об особенном глобальном партнерстве между странами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этот документ отражает наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать. Мы достигли самых содержательных отношений за более 30 лет, но это лишь фундамент для того, что можем достичь в дальнейшем", - отметил глава государства.

При этом он добавил, что сотрудничество Украины и Японии усилит глобальную безопасность и приближает время, когда снова наступит мир.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 21 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украине.

Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Зеленским.

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