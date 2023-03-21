Україна та Японія домовилися про особливе глобальне партнерство

Україна та Японія затвердили спільну заяву про особливе глобальне партнерство між країнами.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі", - зазначив глава держави.
При цьому він додав, що співпраця України та Японії посилить глобальну безпеку та наближає час, коли знову настане мир.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда перебуває з візитом в Україні.
Він уже встиг побувати в Бучі і провів переговори із Зеленським.
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