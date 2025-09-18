Украина и Польша создают группу беспилотных авиасистем: что это значит

"Мы переводим наше сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", - написал Шмыгаль.

Он также добавил, что созданная группа будет:

способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;

разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Также известно, что стороны подписали совместную декларацию по усилению безопасности и оборонного сотрудничества.

"В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL", - написал глава Минобороны.

Шмыгаль добавил, что с Косияк-Камышем подписал письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО.

"Призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах", - подытожил глава МО.

Фото: министры заключили ряд соглашений о сотрудничестве (t.me/Denys_Smyhal)