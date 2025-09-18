RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Польша создают группу беспилотных авиасистем: что это значит

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Маловичко Юлия

Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотным системам, которая будет координировать обучение и разработку новых оборонных проектов. В группу войдут военные обеих стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Дениса Шмыгаля, который провел встречу с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

"Мы переводим наше сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", - написал Шмыгаль.

Он также добавил, что созданная группа будет:

  • способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;
  • разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;
  • укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Также известно, что стороны подписали совместную декларацию по усилению безопасности и оборонного сотрудничества.

"В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL", - написал глава Минобороны.

Шмыгаль добавил, что с Косияк-Камышем подписал письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО.

"Призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах", - подытожил глава МО.

 

Фото: министры заключили ряд соглашений о сотрудничестве (t.me/Denys_Smyhal)

Ранее мы писали, что Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, которое будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров.

Как известно, сегодня утром Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев с делегацией из Минобороны и Вооруженных сил Польши.

Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, дальнейшей поддержки Украины и ситуации с безопасностью на фоне российской агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДрони