Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности

Финальный раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. В состав украинской делегации вошли заместитель руководителя ОП Роман Машовец и первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Польскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

"Наши переговорные команды провели сложную работу, и теперь мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности", - рассказал Жовква.

По его словам, соглашение с Польшей будет амбициозным. В документе будет отображено большинство общих достижений и планов на будущее.

Стороны договорились о подписании соглашения "в ближайшее время".