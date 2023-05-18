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Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве

Фото: Польша стремится обновить базовый договор с Украиной о добрососедстве (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Польша стремится заключить договор, который "превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик".

“Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся, чтобы это произошло еще в этом году”, - отметил представитель МИД Польши.

Напомним, Анджей Дуда заявил, что Польша готова к тому, чтобы систематически предоставлять Украине самолеты МиГ-29. Варшава будет действовать в рамках той помощи, которую может предоставить.

В то же время польский лидер отметил, что у них слишком мало истребителей F-16, чтобы говорить о передаче их Украине. Однако они поддерживают обучение украинских пилотов.

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Польша